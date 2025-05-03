Barış Alper Yılmaz: Mayıs ayı bizimdir

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

Cezalı olduğu dönemde takımını dışarıdan takip ettiğini belirten genç oyuncu, sahaya dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi:

Sözlerine takımı kutlayarak başlayan Barış Alper, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel." ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLANIYORDUM"

"İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam."

TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmede de bulunan Barış Alper Yılmaz, maçlara adım adım baktıklarını belirterek, "Biz teker teker bakıyoruz. Sadece Trabzonspor maçına bakacağız. Umarım Trabzonspor maçını da kazanırız." şeklinde konuştu.