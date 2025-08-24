Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!
Galatasaray'da Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup takım arkadaşlarına başarılar diledi.
Giriş: 24.08.2025 - 21:17 Güncelleme: 24.08.2025 - 22:15
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen ve krize yol açan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan milli futbolcu, karşılaşma öncesi, takım fotoğrafını paylaşıp, "Başarılar takım" yazdı ve bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.
