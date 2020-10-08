Canınız tatlı çekiyor ancak zamanınız mı yok? O zaman bu tatlı tarifi tam size göre! Yapılışı çok pratik ve hafif olan bardakta tatlı tarifi ile akşam yemeğinden sonra sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Özellikle çocuklar, bardakta tatlınıza bayılacaklar.

BARDAKTA TATLI MALZEMELERİ

1,5 litre süt

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı un

125 gram tereyağı

500 gram çilek

1 paket tereyağlı bisküvi

SÜSLEME İÇİN;

Fındık tozu, tarçın, kakao, hindistan cevizi isteğinize göre birini ya da birkaçını seçebilirsiniz.

BARDAKTA TATLI YAPILIŞI

Öncelikle yağımızı eritip, ateşten alalım. Yağın sıcaklığıyla, unumuzu kavuralım. Sütümüzü, azar azar ilave edelim. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. En son şekeri de koyup, bir taşım kaynatalım. Ocaktan alıp derin bir kaba döküp soğumaya bırakalım. Çileklerimizi yıkayıp keselim. Bardaklarımızın ilk katına, muhallebiden koyalım. Üzerine robottan geçirdiğiniz bisküvilerden koyalım. Çilekleri de bardakların kenarlarına yerleştirin. Bir muhallebi, bir bisküvi olacak şekilde malzeme bitene kadar yapalım. Toz fındık ve tarçınla süsleyip dolapta soğutalım. Ne kadar soğuk olursa, lezzeti de bir o kadar güzel oluyor.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI!

Bardakta tatlı yaparken çilek yerine, istediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz.

Muhallebinizi sade yapabileceğiniz gibi kakaolu da yapabilirsiniz.

Tatlınızın aralarına azar azar ekleyeceğiniz ceviz ya da fındık kırıkları tatlınıza lezzet katacaktır.

Tatlınızı kuplar yerine kavanoz ve bardaklarla da servis edebilirsiniz.

Bir katını kakaolu, bir katını sade muhallebili yapacağınız tatlılarınız, görüntü olarak herkesin beğenisini kazanabilir.

Tatlınızın üzerine rulokatlardan batırabilirsiniz.