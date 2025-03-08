Barcelona- Osasuna maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da Barcelona, evinde Osasuna'yı konuk ediyor. Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Barcelona- Osasuna maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Hansi Flick'in kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
- 1
La Liga'nın 27. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda zirvede emin adımlarla ilerleyen Katalanlar, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Hansi Flick'in müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Barcelona- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- 2
BARCELONA- OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona- Osasuna maçı 8 Mart Cumartesi (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
- 3
BARCELONA- OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Olimpic Lluis'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.
-
- 4
BARCELONA MUHTEMEL 11
Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski
- 5