Barcelona-Osasuna maçı ertelendi
Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın ani vefatı üzerine Osasuna ile bu akşam yapmaları gereken LaLiga maçının ertelendiğini duyurdu.
Barcelona'nın kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefatının ardından Katalan ekibinin Osasuna'yla karşılaşacağı müsabaka ertelendi.
İspanyol devi Barcelona'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27. hafta müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Carles Minarro Garcia'nın ani ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
LaLiga'da Barcelona, 57 puanla en yakın takipçisi Atletico Madrid'in bir puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Osasuna 33 puanla 11. sırada bulunuyor.