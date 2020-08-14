Bu gece UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'le karşılaşacak olan Barcelona, iki gün önce bir futbolcunun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Katalan ekibi yeni bir açıklama yaparak Samuel Umtiti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Barcelona daha önce yaptığı açıklamada söz konusu futbolcunun Portekiz'e giden A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediğini aktarmıştı.