UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen Galatasaray Barcelona maçı için şimdiden geri sayım başlamış durumda. Turnuvada ülkemizi temsil eden Galatasaray, dün deplasmanda karşılaştığı İspanyol devi Barcelona karşısında rövanş için avantajlı bir skor aldı. Peki, şimdiden merakla beklenen GalatasarayBarcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?





GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 20:45.



GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Barcelona karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Barcelona maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu, Diagne.