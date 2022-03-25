2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 23:00'de İspanyol temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN