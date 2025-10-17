Habertürk
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Barcelona'dan Lewandowski kararı! - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan Lewandowski kararı!

        İspanyol devi Barcelona, 37 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 17.10.2025 - 14:21
        
        
        • 1

          Barcelona'da Robert Lewandowski dönemi sona eriyor... İspanyol devinin, 37 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesini uzatmayı düşünmediği öne sürüldü.

        • 2

          İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; Barcelona yönetimi, gelecek sene 38 yaşına girecek yıldız oyuncuyla yeni bir kontrat imzalamak istemiyor.

        • 3

          2022 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lewandowski, Barcelona formasıyla bugüne kadar 156 resmi maçta görev yaparken, 105 gol kaydetti.

        • 4

          Geçtiğimiz sezon La Liga'da 27 gol atmayı başaran tecrübeli forvet, bu sezon ise şu ana kadar 9 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

        • 5

          Lewa, Barcelona formasıyla 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

        • 6

          Lewandowski ile Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra ABD MLS ekiplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.

