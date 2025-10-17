Barcelona'dan Lewandowski kararı!
İspanyol devi Barcelona, 37 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; Barcelona yönetimi, gelecek sene 38 yaşına girecek yıldız oyuncuyla yeni bir kontrat imzalamak istemiyor.
2022 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lewandowski, Barcelona formasıyla bugüne kadar 156 resmi maçta görev yaparken, 105 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon La Liga'da 27 gol atmayı başaran tecrübeli forvet, bu sezon ise şu ana kadar 9 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Lewa, Barcelona formasıyla 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Lewandowski ile Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra ABD MLS ekiplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.
