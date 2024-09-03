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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan İlkay açıklaması - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan İlkay açıklaması

        İspanyol devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:39
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        Barcelona'dan İlkay açıklaması!
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        Barcelona Başkanı Joan Laporta, yıldız oyuncu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması hakkında konuştu.

        Laporta, İlkay'ın ayrılmasının iddia edildiği gibi ekonomik değil sportif bir karar olduğunu söyledi.

        BARCELONA'DAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

        Joan Laporta, "Hansi Flick ile toplantısı ve takımın durumunu değerlendirmesinin ardından ayrılmaya karar verdi. Dani Olmo'nun transferiyle birlikte takımda İlkay Gündoğan ile benzer role sahip bir oyuncu daha olmuştu. Bu oyuncu ve kulüp tarafından verilen sportif bir karar. İlkay'ın ayrılmasının ekonomik bir karar olduğu söyleniyor ama durum öyle değil." dedi.

        BARCELONA'DAKİ PERFORMANSI

        33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmasının ardından eski takımı Manchester City'ye geri dönmüştü.

        Barcelona'da 51 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan 5 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

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