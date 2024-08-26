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        Haberler Spor Transfer Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı - Futbol Haberleri

        Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı

        Barcelona, Vitor Roque'nin kiralık transferi için 1+1 yıllığına Real Betis'le anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:29
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        Barcelona'dan Real Betis'e kiralandı!
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        La Liga devi Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

        Barcelona, 19 yaşındaki golcü oyuncu Vitor Roque'nin 1+1 yıllığına Real Betis'e kiralandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada bir sonraki sezon için kiralama ve satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

        SEZON PERFORMANSI

        Geride bıraktığımız sezon Barcelona ile 16 maça çıkan Roque, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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