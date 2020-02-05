Barcelona'da Arda Turan sesleri

Barcelona, antrenmanda sakatlanan Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin sağ bacak arka adale tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı. Katalan kulübü, Dembele'nin iyileşme süreciyle ilgili süre vermezken, İspanyol basını bu tip sakatlıkların 3-4 ayda düzeldiğini, Fransız futbolcunun sezonu kapattığını iddia etti.

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübünden 2017 yılında 105 milyon euro karşılığında transfer edilen Dembele, Barcelona'ya geldiğinden bu yana sakatlıklardan kurtulamadı.

Forvette oynayan 22 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2,5 sezonda Barcelona formasıyla resmi maçların 74'ünde forma giyerken, sakatlıktan dolayı 74 karşılamada ise kadro dışı kaldı.

Dembele'nin Barcelona'da 4 bin 123 dakika oynadığını yazan Marca gazetesi, Fransız futbolcu için ödenen transfer bedeline atıfta bulunarak, Katalan kulübünün dakika başına Dembele'ye 25 bin 466 avro ödediği şeklinde bir kıyaslama yaptı.

BARCELONA'DA ARDA TURAN SESLERİ

Öte yandan Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basınında "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Arda Turan'ın Dembele yerine süre bulabileceği belirtilirken, üst üste paylaşımlar geldi. Sport Muhabiri Albert Roge, "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak, tecrübeli oyuncunun kadroya dönebileceğini bildirdi.