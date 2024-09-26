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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 1 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 1 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 7. hafta maçında Barcelona, evinde Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Robert Lewandowski'nin golüyle galip gelen Barcelona, 7'de 7 yaptı ve puanını 21'e yükseltti. Getafe ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 01:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:15
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        Barcelona 7'de 7 yaptı!
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        İspanya Ligi'nde 7. hafta maçında Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi. Estadio Olímpico Lluís Companys'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'da Robert Lewandowski, 19. dakikada attığı golle Katalan ekibine galibiyeti getirdi. Bu gol ayrıca La Liga'nın 6500. golü olarak kayıtlara geçti.

        Getafe'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, 80. dakikada Chrisantus Ugonna Uche'nin yerine oyuna girdi.

        Ligde oynadığı 7 maçı kazanan Barcelona puanını 21 yaptı ve haftayı yine liderlik koltuğunda kapattı. Getafe 4 puanda kaldı.

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