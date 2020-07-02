Bildiğiniz üzere sağlıklı bir yaşam sürmek için balık tüketmenin yeri çok önemli. Balık çeşitleri ülkemizde çok fazla vardır. Kızartma yapılarak yenebilen Barbun balığı limon sıkılıp tuzlanarak yenilebilir. Temmuz ve ekim ayları Barbun balığının en iyi mevsimidir. Fiyatı talebe göre değişen bir balıktır.

Barbun Balığının Özellikler:

Barbun balığını inceleseniz orta boyutlarda bir balık olduğunu görürsünüz.

Fırın yemekleri ve kızartmalar için idealdir bu sebepten ötürü.

Kırmızımsı ve pembemsi görüntüsüyle görünümü gözümüze hoş gelir.

Dışarısında pullu bir yüzeyi vardır.

Orta boylarda olmasına rağmen verimli ve etli bir balık çeşididir.

Barbun balıkları yaşadıkları ortamlara göre isim almışlardır. Kaya barbunu, kum barbunu, paşa barbunu ve ot barbunu gibi isimleri vardır.

En fazla tüketileni ise kaya barbunudur.

Besin değeri açısından bakıldığında diyet listelerinin aranan ismidir.

Bir porsiyon Barbun balığı ortalama 93 kaloridir.

Vitamin açısından bakacak olursak K, A ve B vitamini bakımından değerlidir.

Protein içeriği verimli düzeyde olduğu için vücudunuzun gelişmesi açısından büyük katkısı vardır.

Barbun Balığının Faydaları Nelerdir?

Balığın göz sağlığına olan etkisini hepimiz biliyoruz. Düzenli olarak balık yiyen kişilerin daha iyi gördüğü ve gözleri bozuksa bu bozukluğun ilerlemesinin durduğunu bilmekteyiz.

İçerisinde bulunan Selenyum maddesi sayesinde kanser gibi insan sağlığını çok ciddi etkileyen hastalıkların oluşmasını önler.

Sıklıkla Barbun yiyen kişiler vücudundaki zehirli maddeleri atar ve bir bakıma detoks etkisi yapmış olur vücudunda.

Mineral ve vitaminlerden dolayı daha enerjik ve daha güçlü hissederiz.

Formda kalmak isteyenler için tavsiye edilir.

Şeker ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Hamile anneler yediğine minik yavrularının beyin ve retina gelişimine önemli katkıda bulunur.