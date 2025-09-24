Habertürk
        Haberler Magazin Barbara Ceferin'in eserleri İstanbul'da

        Barbara Ceferin'in eserleri İstanbul'da

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin, eserlerini, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da sergiyi gezdi

        Giriş: 24.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 24.09.2025 - 13:48
        Eserleri İstanbul'da
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin’in eserlerinden oluşan Resim Sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu.

        Demet Sabancı Çetindoğan - Barbara Ceferin - İbrahim Hacıosmanoğlu - Neşe Kavak - Esin Güral Argat - Ali Ağaoğlu
        Barbara Ceferin'in resim sergisine bir hayli ilgi gösterildi.

        Barbara Ceferin, katılan herkesle ilgilenirken, tabloları tanıttı. Etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Demet Sabancı ve Ali Ağaoğlu katıldı.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, işleri nedeniyle sergiye katılamadı. İbrahim Hacıosmanoğlu; "Futbola olan boyut ayrı, Aleksander Ceferin ile dostluğumuz ayrı. Futbolun dışında olan bir şey. Sadece burada sergi değil, dünyada uluslararası alanda açıyor. Bizim burada federasyon başkanı olarak değil, sanata gösterdiği önem ve değere katkı göstermek için buradayız" dedi.

        Aleksander Ceferin ile Barbara Ceferin'in 3 çocuğu bulunuyor.
        #Barbara Ceferin
        #Aleksander Ceferin
        #Tersane İstanbul Contemporary

