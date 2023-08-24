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Yurdun her köşesinden maalesef boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Acının son adresi Ağrı oldu.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne girdiği belirtilen Baran Özel (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

DURUM 112'YE BİLDİRİLDİ

Kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Taşlıçay Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, yapılan çalışmada Baran Özel'in cansız bedenine ulaştı. Baran Özel'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçük çocuğun ölümü, ailesi ve akrabalarını gözyaşlarına boğdu.