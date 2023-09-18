İstanbul'da korkutan veriler! 18 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?

İstanbul'da korkutan veriler! 18 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?

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Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azaldı. Bölgede geçen sene ağustos ayında metrekareye 47.5, bu yılın aynı döneminde ise 5 milimetre yağış düşerken ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 74 azaldı.

DOLULUK ORANI: YÜZDE 25.2'YE DÜŞTÜ Marmara'nın yanı sıra kuraklık İstanbul'daki barajları da vurdu. Mega kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibariyle yüzde 25.28 olarak ölçüldü. REKLAM

İSKİ'DEN SU TASARRUFU ÇAĞRISI İstanbul'u "susuz günler mi bekliyor" sorusu akıllara gelirken, İSKİ, İstanbulluları su tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları için uyardı.

EYLÜL AYI DA KURAK GEÇECEK Meteorolojik verilere göre eylül ayında da İstanbul'un ciddi bir yağış almayacağı belirtilmişti.