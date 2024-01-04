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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk | Baraj doluluk oranı 4 Ocak 2024 güncel veri, İSKİ iki günlük yağışın ardından doluluk oranını açıkladı

        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!

        İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk ay aralıklarla süren yağışın ardından bu oran yüzde 50'ler seviyesine çıktı. İki günlük yağışın ardından son veriyi İSKİ açıkladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:12
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        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 52.24'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 52.37 OLDU

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        Dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 52.37 olarak ölçüldü.

        2 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 0.26'YA ÇIKTI

        İki günlük doluluk artışı böylece, yüzde 0.26 oldu. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta İstanbul'da yağış beklenmiyor.

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        #baraj doluluk
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