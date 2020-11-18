Baraj dizisinin 14. son bölümünde; Nazım’ın Nehir’in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Zerrin, Nehir’i sevdiği için mi yoksa işleri bozulmasın diye mi koruduğu kafaları karıştırır. Baraj 15. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

BARAJ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazım’ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım’a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul’a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir’i seçip onun peşinden İstanbul’a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.

Tarık, gerçekleri Nehir’e anlatarak onunla Nazım’ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım’ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil’in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.

BARAJ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.