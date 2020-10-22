Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, yapım şirketi açtı. Zorlu basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, hayallerini gerçekleştirdiğini açıkladı.
40 yaşındaki şarkıcı, duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:
Ben sinemacı bir ailenin çocuğuyum. Film setlerinde büyüdüm. Babam rahmetli Eser Zorlu’da Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş büyük ödülleri olan ünlü bir yönetmendi. Türkiye'nin ilk kadın senaristi ise annem Yasemen Zorlu’dur. Ben böyle bir anne ve babanın kızı olarak, birçok sinema filminde çocuk oyunculuktan başladım. Birçok film ve dizi projesinde yer aldım. Hayalim hep film ve diziler yapmaktı. Film işinin mutfağından geliyorum. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmekten çok gurur duyuyorum.
"JÖN SIKINTISI VAR"
Banu Zorlu, sektöre yeni isimler ve starlar çıkarmak istediğini belirterek, "Projelerimiz hazır, anlaşmalar sağlandı. Şu anda iki dizi ve iki film ile sektöre giriyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Özgün senaryolarla, hikayelerle dünyaya film yapmak istiyoruz. Dışarıdan senaryo almayalım. Üretip biz dışarı satalım. İnşallah bu film şirketin başarılarına ileride göreceğiz. Müthiş bir ekiple güzel filmler güzel diziler yapacağız. Hızlı bir giriş yapacağımızı umuyorum. Cast yaparken zorlanıyoruz, erkek oyuncu yani jön sıkıntısı var. Çalışmayacağımız isim yok. Yeter ki role karaktere uygun olsun" dedi.
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