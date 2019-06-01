01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Banu Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Banu Alkan, Kültür ve Turizm Bakanı olmak istediğini belirtti. İşte Banu Alkan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...
BANU ALKAN KİMDİR?
Liz Remka Rebronja, Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Temmuz 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi, Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesi'nde başladığını öğrenimini lise 2. sınıfta bıraktı.
Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan, bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı.
Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı. 1975'te LCC Mankenlik Eğitimi, 1985'te Lady School Paris'te eğitim ve 1996'de özel şan dersleri aldı.
Banu Alkan, 1974 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. “Afrodit” lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır.
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