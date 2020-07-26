Banker Bilo oyuncuları kimdir? Banker Bilo konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Banker Bilo hakkında detaylar haberimizde...
BANKER BİLO OYUNCULARI KİMLER?
Şener Şen
Münir Özkul
İlyas Salman
Ahı Tuğba
Nizam Ergüden
Meral Zeren
Ali Şen
Aysun Güven
Nuri Tuğ
Ali Demirel
BANKER BİLO KONUSU NEDİR
Zeytin toplayıcısı Bilo ve arkadaşları Almanya'ya gitmek için Maho ile anlaşmışlardır. Maho bir kamyonun arkasında onları götürecektir. Ancak Maho usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri Almanya yerine diye İstanbul'a götürür ve ortadan kaybolur. Bilo ve arkadaşları İstanbul'da olduklarını öğrendiklerinde büyük bir şok geçirirler. Bu arada Maho zengin bir aile kızı olan Necla ile evlenmiş ve işlerin başına geçmiştir. Bilo Maho'yu bulmaya kararlıdır. Kader onları birçok kez karşı karşıya getirecek ve Bilo'ya intikamını alma fırsatı verecektir.
BANKER BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?
Banker Bilo filmi, İstanbul'un Levent semtinde çekilmiştir.
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