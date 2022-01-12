Banka alarmı polisi harekete geçirdi

DHA

İstanbul Avcılar'da bir banka şubesinin gece çalan alarm sistemi polisi harekete geçirdi. Merkez Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir bankanın alarm sistemi saat 22.45 sıralarında devreye girdi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, bankanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

DHA'nın haberine göre; çevrede geniş önlem alan ekipler, banka yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı 2 saat süren incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.