Bandırmaspor, Mulumba'yı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Fransa 2. Ligi'nde Chateauroux forması giyen 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Amiens, Lorient, Ajaccio ve Eupen'de de oynayan Mulumba, 221 maçta 8 gol attı.