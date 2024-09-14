Bandırmaspor: 0 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed SK, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Adama Traore'nin golüyle galip gelen Amed SK, puanını 8'e yükseltti. 84. dakikada Atınç Nukan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan ve mağlup olan Bandırmaspor, 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül'de oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 2. dakikada Adama Traore attı.
Bandırmaspor'da top koşturan Atınç Nukan, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 8'e yükseltirken, Bandırmaspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Amed SK, evinde Boluspor'u ağırlayacak.