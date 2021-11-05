Gerçek bir hikâye 0:00 / 0:00

Senaryosu gerçek bir hikâye doğrultusunda yazılan 'Bandırma Füze Kulübü'nün tanıtımı yapıldı. Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği 'Bandırma Füze Kulübü'nde başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy paylaşıyor

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Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği 'Bandırma Füze Kulübü'nde başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkeklive Alican Yücesoy paylaşıyor. Filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.

Müziklerini Yıldıray Gürgen’in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. 10 Kasım 2021’de çekimlerine Mudanya’da başlanacak filmin önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor.

Gerçek hayat hikâyelerinden esinlenerek yazılan senaryosu, usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak 'Bandırma Füze Kulübü' adlı sinema filminin basın toplantısı yapıldı. Dijital Sanatlar kurucusu Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Ömer Faruk Sorak ve tüm başrol oyuncularının katıldığı toplantıda, filmin çıkış öyküsü anlatıldı, sorulara cevap verildi.

Gerçek yaşam hikâyesinden esinlenilen senaryosuyla dikkat çekecek 'Bandırma Füze Kulübü'nün, bugüne kadar bilinmeyen ve gün yüzüne çıkmamış bir başarı öyküsünü anlatacağını vurgulayan Yapımcı Mustafa Uslu şunları söyledi; "Bandırma Füze Kulübü”, 4 yıllık bir projemizdi. Maalesef ülkemizde ve dünyada pandemi hala devam ediyor. Buna rağmen biz, biran önce düzelir umuduyla film yapmaya devam edeceğiz. Filmimizin çekimlerinin bir kısmını Mudanya’da, bir kısmını Bandırma’da, büyük bir bölümünü de burada Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştireceğiz. Buraya Beykoz Kundura Fabrikası’na şu an sanat yönetmenimiz 1950’lerin Bandırması, mekanları, sokaklarını inşa ediyor. Filmde kullanılacak füze, roket denemeleri yapılıyor. Kostüm, sanat grubumuz gece gündüz çalışıyor. İnşallah 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız gün çekimlerimize start vereceğiz."

'Bandırma Füze Kulübü' kahramanlarının, 1958'de yokluklar içerisinde hiçbir imkanları olmadan, yüreklerini koyarak bu yola çıktıklarını, bu gençlerin, günümüz çocuklarına, gençlerine örnek olmasını arzu ettiklerini kaydeden Mustafa Uslu şöyle devam etti; "Umuyoruz ki bugünün gençleri bu filmi seyredip feyz alırlar. Bugün teknolojisi çok gelişti, dünya global bir hale geldi. Her istediğinize artık tuşlarla ulaşabiliyorsunuz. İmkanlar çok fazla. İnşallah uluslararası başarılara imza atmış abilerini, teknoloji, ileri sanayi ürünü üreten, icat eden insanlarımızı örnek alırlar. O günkü yokluklar içinde yapılandan çok daha fazlasını gerçekleştirir daha güzel icadlara, büyük başarılara imza atarlar."

Basın toplantısında filmin çıkış hikâyesini de aktaran Mustafa Uslu, 2017'de ABD'deki bir ödül töreni sırasında 'Bandırma Füze Kulübü'nü hikâyesi ile tanışarak çekmeye karar verdiğini söyledi. Mustafa Uslu sözlerini şöyle sürdürdü; "2017 yılında 'Ayla' filmiyle Washington’da bir ödül törenine katıldım. Kültür sanat dalında ödül alacaktım. Masada oturanlar hep başarılı ve icadlar yapmış Türk bilim adamlarıydı. Masada sol tarafımda bir beyefendi oturuyordu. Ben kendisine ne ödülü alacağını sordum. ‘Biz 35 yıldır NASA’ya uzay mekiği yapıyoruz’ dedi. İnanamadım. Bir Türk düşünün NASA’ya uzay mekiği yapmış. Google’a girdiğimde o abinin uzay mekiğinin önünde fotoğrafını gördüm ve gurur duydum. Hiçbirimizin Fatih Özmen’in şirketi Sierra Nevada Co.’dan haberimiz yok. Halbuki bu şirket bugün, ABD'de Elon Musk’ın şirketi kadar kıymetli ve Amerika’nın en değerli firmalarından birisi. Bu filmi çekerken bu başarıdan da feyz aldık. NASA ve uzay istasyonu için ürünler üreten firma, şu anda Dream Chaser isimli uzay uçağını yapmış ve yerli, yabancı basında da haberleri de var. Bandırma Füze Kulübü’nden çocuklar da o yıllarda büyük başarılara imza attılar. Fatih beyin de benzer bir başarı hikayesi var…”

Filmde usta sanatçıların, genç yeteneklerin biraraya geldiğine değinen Mustafa Uslu, karakterlerin hepsinin önemli mesajlar veren ve yol gösteren kişiler olduğunu kaydetti. Mustafa Uslu sözlerine şöyle devam etti; "Bandırma Füze Kulübü”nde, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan gençlerimizi ve onların çevresindeki olayları beyazperdeye yansıtırken, onları köstekleyenleri de, destekleyenleri de, insanlığa hizmet eden değerleri de tanıyacağız. Örneğin Erkan KolçakKöstendil’in canlandıracağı “Çingen Necati” bu karakterlerimizden biri.. Gençlere ‘Senin neyine gerek füze! Daha pantalonlarımıza lastik yapamıyoruz! diyenlere inat o gençlerin en büyük destekçisi oluyor. Onlara inanıyor. Yine Kemal öğretmen, Nurgül öğretmen ve komutan onlara kol kanat geriyor. Nedense biz kendimizi güzel yerlerde ve yükseklerde hayal edemiyoruz… Ama bu gençler ve bu bir avuç insan, 1950’li yıllarda bu büyük başarı için el birliğiyle mücadele ediyor ve pes etmeden hedefe kilitleniyor… Gençler defalarca deneme yapıyorlar, başarısız oluyorlar ama hiç vazgeçmiyorlar. Filmimizde uzaya füze gönderme hayalini gerçekleştirmek için hiç vazgeçmeden çalışan ve başarılı olan Umut karakterimizi Deniz Can Aktaş, onun en büyük destekçisi kız arkadaşı Leyla’yı Alina Boz, diğer gençlerimizden Hasan’ı Atay Yıldız, Hasan’ın kız arkadaşı Zehra’yı Aslı Bekiroğlu, Mustafa’yı Tolga Canbeyli, gençlerimizin en büyük destekçilerinden Nurgül hocayı, Öykü Gürman, Kemal hocayı Görkem Sevindik canlandırıyor. Altan Erkekli Belediye Başkanı, Ahmet Saraçoğlu komutan, Bahtiyar Engin okul müdürü rolüyle filmimizde yer alıyorlar. Bir de küçük oyuncumuz var Şükrü ve onun Marmara adlı bir kargası var ki o da çok ilgi çekecek. Onu da küçük oyuncumuz Bartu Mutlu canlandırıyor. Bugün buradaki tüm sanatçı dostlarımıza ve burada olmayan değerli oyuncularımıza da teşekkür ediyorum bu müstesna projede yer aldıkları için."

Yüzyıllardır ülkemizde yapılan birçok icadın iç ve dış güçler tarafından önünün kesildiğini, Türk tarihinin bu engellenmiş başarılarla dolu olduğunu vurgulayan Mustafa Uslu şöyle konuştu; 1950’li yılların sonunda da “Bandırma Füze Kulübü” büyük engellerle karşılaşıyor. Biz bu filmi yapmakla, gençlere inandığınız şeyleri yapmaktan çekinmeyin, hayallerinizin peşini bırakmayın. Her şeyi yapabilirsiniz yeter ki vazgeçmeyin mesajı veriyoruz. Aslında ben de bu gençler gibi hayallerimin peşinden koşmayı tercih edenlerdenim. “Ayla” filmini çekerken karavanda oyuncularıma ‘Bu film Oscar’a gidecek diyordum. Ben çıkınca oyuncular ne hayalperest adam, büyük hayalleri var diyorlardı. Gittik çok şükür, istediğimiz her şey de oldu. Buradaki amacımız da gençlerin kendilerine güvenmeleri, o içlerindeki cevheri harekete geçirmeleri… Biz de gençlere hayallerinizin peşinden gidin, büyüklerinizin dediğine inanmayın, ‘Otur oturduğun yerde icad çıkarma!’ diyenlere inanmayın, tam tersine icad çıkartın, icad yapın diyoruz. Günümüz teknoloji ve iletişim devri, icad çıkartanlar ayakta, hayatta kalabiliyorlar. Bizim de milletçe hayatta ve ayakta kalabilmemiz için icadlar çıkarmamız gerekiyor. Ne mutlu ki bu filmden birileri etkilensin ve mesaj alsın, ulusal, uluslararası başarılar kazansın… “Naim” filminden sonra Olimpiyatlar’da biliyorsunuz soyunma odalarında Naim’in şarkısı söylendi. Bütün milli voleybol, basketbol, okçuluk takımlarımız o şarkıdan feyz aldılar, motive oldular. İnşallah filmimiz de gençlerimize motivasyon kaynağı olur. Bu arada filmimizde bizi biz eden değerlere de bir pencere açacağız. Neden marka değerlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gencecik yüreklerden çıkmasın? Bütün amacımız bu."

Basın toplantısında konuşma yapan filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak ise, gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan ve ülkemizde bilinmeyen başarı öykülerini anlatan filmin büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi. Çekeceği 8'inci filmi 'Bandırma Füze Kulübü'nün özellikle gençlere ilham kaynağı olacağını vurgulayan Sorak, filmde kullanılan roket ve füzelerin bir kısmının özel olarak üretildiğini, uzun bir süredir de bunların denemelerinin yapıldığını, bu arada bilgisayar efektlerinin de kullanılacağını söyledi.

Filmde, uzaya füze gönderme hayallerini gerçekleştirmeye çalışan genç 'Umut’u canlandıran Deniz Can Aktaş da toplantıda yaptığı konuşmada Mühendislik fakültesi mezunu olduğunu belirterek "Makinalara ve uzaya meraklıyım. Bundan uzun yıllar önce, daha Amerika uzaya uydu göndermeden, Türk gençlerinin uzaya füze gönderme çabaları, böyle büyük başarılara imza atmaları beni çok etkiledi. Bu gençlerimizden birini 'Umut’u canlandırmak da benim için büyük gurur kaynağı oldu" dedi.

'Bandırma Füze Kulübü'nde uzay bilimiyle ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çabalayan 'Umut’un en büyük destekçilerinden biri olan 'Leyla' karakterini canlandıran Alina Boz ise yeni projesiyle ilgili şunları söyledi, "Sevdiğim insanlara her zaman yardımcı olmayı çok severim. 'Leyla' da arkadaşı 'Umut’a yardımcı oluyor ve engellere rağmen bundan vazgeçmiyor. Ben de havacılık lisesi mezunuyum. Biz de okuldayken uçak maketi çalışmaları yapardık. Bugün okullarda füze maketleri de yapılıyor. Gençlerimizin bu filmi çok seveceklerini ve güzel mesajlar alacaklarını umuyorum."

'Bandırma Füze Kulübü'nde, idealist gençlerin en büyük destekçilerinden Nurgül öğretmeni canlandıracak olan Öykü Gürman, filmde bir de sürpriz şarkı söyleyeceğini belirterek, "Nurgül öğretmen idealist bir Cumhuriyet kadını, başöğretmenin önderliğinde onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak, ileri görüşlü, yenilikçi vizyonuyla gençlere destek oluyor. Kemal öğretmenle birlikte bu başarı hikayesinde önemli bir rol üstleniyorlar" dedi.

'Bandırma Füze Kulübü'nde, müzisyenlik yapan, aynı zamanda okulda hademe olan 'Çingen Necati' rolünde izleyeceğimiz Erkan Kolçak Köstendil, karakterine hazırlık için çalışmalara başladığını belirterek “Bir süredir klarnet çalma dersleri alıyorum. Biraz daha zamanımız var çalışmalara devam ediyorum. 'Necati', gençlerin hayallerini gerçekleştirmesini istiyor, müzisyenler çalar ve söyler. Finali nasıl yapacağım diye düşünmez… 'Necati' de öyle, gençlerin hayallerinin peşinden koşmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.

Filmde belediye başkanının canlandıracak olan usta sanatçı Altan Erkekli ise toplantıda görüşlerini şöyle dile getirdi; "Filmimizde uzaya füze gönderen gençlerin hikayesi ele alınıyor. Uzay bilimi bir ülkenin gelişmesi, haberleşmesi, iletişimi vb. teknoloji açısından çok önemli bir yere sahiptir. Uzay projeleri, insanlığa yapılan en büyük hizmetlerdendir… 1950’li yılların sonunda, Atamızın 'İstikbal Göklerdedir' sözünün izinden giderek hayallerini gerçekleştiren gençlerin hikâyesinde yer almak benim için büyük mutluluk"

'Bandırma Füze Kulübü'nde, arkadaşı 'Umut' ile birlikte füze yapma çalışmalarına katılan ve hem tamirhanede çalışıp hem de okuyan 'Hasan' karakterini canlandıracak olan Atay Yıldızda şunları söyledi; "Bandırma Füze Kulübü, 1950’li yıllarda tüm sıkıntılara rağmen hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerini de karşılarına alıp füze yapan ve bunu uzaya fırlatan idealist gençlerin hikâyesini anlatıyor. Senaryoyu okuyunca çok etkilendim. Sanki o dönemi yaşamış gibi oldum. O zamanki yaşamlarla bugünü kafamda canlandırdım. O kadar kıt imkanlarla neler başarıyorlar? 'Hasan', okul dışında tamirhanede çalışıyor, o dönemde uzaya füze gönderme hayalini gerçekleştiriyor. Bugün bile bazılarına uçuk gibi gelen bu projeyi onlar 1950’lerin sonunda gerçekleştiriyor. Müthiş bir başarı… Ben de bu başarı öyküsünde yer aldığım için çok mutluyum. Bu film benim için büyük şans….”