Bandırma Füze Kulübü filmi vizyona girdi!

Bandırma Füze Kulübü filminde Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket yollama hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir grup liseli gencin hikayesi anlatılıyor. Projenin senaristliğini Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu üstleniyor.

Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak'ın başrol olduğu Bandırma Füze Kulübü filmi bugün itibariyle vizyona girdi. Bu kapsamda yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.