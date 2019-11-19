Balon balığı, yaygın olarak gümüş yanaklı toadfish olarak bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae (kirpi balığı balıkları) familyasından olan aşırı derecede zehirli bir deniz balığıdır.

HANGİ BÖLGELERDE BULUNUR?

Bu tür Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sularında yaygındır. Süveyş Kanalı'ndan ulaştığı, Doğu Akdeniz'e yeni bir Lessepsiyen göçmen ve batı Akdeniz'e doğru yayılıyor. Bu kıyılarında yakalandığı İsrail , güneyindeki Türkiye'de de, Kıbrıs , anakara güney kıyılarında Yunanistan , Girit ve Rodos . 2013 yılında Orta Akdeniz'de Lampedusa Adası'ndaki sularda , ve 2015'te Malta'da ve ayrıca kentin yakınlarındaki sularda rapor edilmiştir. Bir örnek, 2014 yazında Gruissan'da ( Aude , Fransa) yakalandı .

NEREDE YAŞARLAR?

Doğal aralığında ( Kızıldeniz'de ),gümüş yanaklı toadfish, sığ kıyı sularından 250 m derinliğe kadar (820 ft) kayalık diplerde yaşar. Aralık 2018'de, Cape Verde Adası'ndaki "A Semana" gazetesi bu balığın sularında (Batı Afrika) yakalandığını yayınladı.

BALON BALIĞI İLAÇ OLACAK

Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, Türkiye'den balon balığı ihracatı yapılacağına ilişkin soru üzerine, tarım şurası çalışma gruplarında balon balığına ilişkin değerlendirme yapıldığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Balıkçılık Genel Müdürlüğü'müz ve sektör paydaşları gerekli aksiyonları almışlar ve balon balığının Kanada'dan kanser ilacı yapımına dair bir talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep varmış Kanada'dan. Bundan sonra balon balığı zehir saçmayacak, ilaç olacak" dedi.

İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Diğer kirpi balığı balıklarına benzer şekilde , gümüş yanaklı toadfish, yumurtalıklarında tetrodotoksin içerdiği ve cildini, kaslarını ve karaciğerini daha az ölçüde cılız avcılardan koruyan, az miktarda zehirli olduğu için çok zehirlidir . Toksini içeren bakterileri yerken toksik hale gelir. Bu ölümcül madde, kurbanlarının nefes almasını engellemesine veya kalp yetmezliğine yol açmasına neden olabilecek istemsiz kasların felç olmasına neden olur.