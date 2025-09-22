Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ballon d'Or (Altın Top) sahibini buluyor! - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or (Altın Top) sahibini buluyor!

        Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Ballon d'Or (Altın Top), bu akşam Paris'te gerçekleştirilecek törenle sahibini bulacak. France Football dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni TSİ 22.00'de başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 11:16 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ballon d'Or sahibini buluyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        France Football tarafından her yıl verilen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor. Futbolseverlerin her sene merakla beklediği Ballon d'Or Ödül Töreni bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

        PSG'DEN 9 İSİM LİSTEDE

        Paris'te gerçekleşecek törende 30 kişilik aday listesi arasında futbolun en büyük yıldızları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Manchester City'nin genç yeteneği Rodri, talihsiz sakatlığı nedeniyle bu yıl listede yok. Real Madrid'in yıldız oyuncuları Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr. güçlü adaylar arasında öne çıkıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den tam dokuz ismin aday listesinde olması dikkat çekiyor. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise bu yıl favori adaylar arasında yer alıyor. Genç oyuncu ödülü kazanması halinde 19 yaşında bu ödülü alan Ronaldo'yu geride bırakarak bunu başaran en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.

        KENAN YILDIZ, 'KOPA TROPHY' LİSTESİNDE

        Milli Takım'ın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik aday listesinde kendine yer buldu. Geçtiğimiz yıl Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu yıl ise Juventus'daki yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız dikkat çekti. Listede ayrıca Lamine Yamal, Désiré Doué, João Neves ve Pau Cubarsí gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor.

        2025 Ballon d'Or adayları ise şu şekilde:

        Ousmane Dembélé (PSG ve Fransa)

        Gianluigi Donnarumma (PSG ve İtalya)

        Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere)

        Désiré Doué (PSG ve Fransa)

        Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda)

        Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine)

        Erling Haaland (Manchester City ve Norveç)

        Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç)

        Achraf Hakimi (PSG ve Fas)

        Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere)

        Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan)

        Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya)

        Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin)

        Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin)

        Scott McTominay (Napoli ve İskoçya)

        Kylian Mbappé (Real Madrid ve Fransa)

        Nuno Mendes (PSG ve Portekiz)

        Joao Neves (PSG ve Portekiz)

        Pedri (FC Barcelona ve İspanya)

        Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere)

        Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa)

        Raphinha (Barcelona ve Brezilya)

        Declan Rice (Arsenal ve İngiltere)

        Fabián Ruiz (PSG ve İspanya)

        Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya)

        Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya)

        Vitinha (PSG ve Portekiz)

        Vinícius Júnior (Real Madrid ve Brezilya)

        Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda)

        Mohamed Salah (Liverpool ve Mısır)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı kimleri etkileyecek?
        Trump'ın H-1B vizesi kararı kimleri etkileyecek?
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Habertürk Anasayfa