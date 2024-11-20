Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'e veda: One Direction grubu cenazede buluştu

Geçen ay, Arjantin'de kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne, bugün toprağa veriliyor.

31 yaşında hayata veda eden Payne'in ölümünden bir ay sonra ülkesi İngiltere'de yapılan cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve bir zamanlar üyesi olduğu One Direction müzik grubunun üyeleri katıldı.