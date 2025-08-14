Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balkondan balkona silahlı çatışma! - Güncel haberler

        Balkondan balkona silahlı çatışma!

        Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da savaş filmlerini aratmayacak bir komşu çatışması çıktı. Ama o çatışma sokakta değil balkondan balkona yaşandı. Uzun namlulu silahlarla açılan ateşte kimsenin yaralanmaması mucize oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:59 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkondan balkona silahlı çatışma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Adana'da meydana geldi.

        Adana'da savaş filmlerini aratmayacak bir komşu çatışması çıktı.

        Ama o çatışma sokakta değil balkondan balkona yaşandı.

        Uzun namlulu silahlarla açılan ateşte kimsenin yaralanmaması mucize oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Habertürk Anasayfa