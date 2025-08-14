Balkondan balkona silahlı çatışma!
Olay, Adana'da meydana geldi. Adana'da savaş filmlerini aratmayacak bir komşu çatışması çıktı. Ama o çatışma sokakta değil balkondan balkona yaşandı. Uzun namlulu silahlarla açılan ateşte kimsenin yaralanmaması mucize oldu.
Giriş: 14.08.2025 - 19:59 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:59
