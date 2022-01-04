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Balkanların kış turizm rotası Bosna Hersek

Balkanlarda kış turizm sezonunu ilk açan yerlerden olan, fiyat açısından cazip, 1984 Kış Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, kış sporlarını seven Türk turistleri bekliyor

04.01.2022 - 13:27 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Balkanlarda Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'ın komşusu Bosna Hersek, konumu ve uygun fiyatlarıyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Türkiye kamuoyunda Başçarşı ve Türk mutfağına yakın yemekleriyle bilinen başkent Saraybosna, kış turizmi ile de tanınmak istiyor. AA'nın haberine göre ülkede 1984 yılında düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları için yapılan tesisler, modernize edilerek turistlerin kullanımına sunuluyor.

  • Bölge, tesis civarında yapılan yeni otel ve konaklama alanları, toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulan kayak pistleri ve uygun maliyetiyle komşu ülkelerden kayakseverlerin ilgisini çekiyor. İstanbul'dan yaklaşık 1,5 saatlik uçuşla ulaşılabilen Saraybosna, kış turizmini seven Türklerin ilgisini daha fazla çekmeyi hedefliyor.

  • 1984 KIŞ OLİMPİYATLARI'NIN EV SAHİBİ 

    Saraybosna Kantonu'ndaki tesisler, 1984 yılında düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Bjelasnica, İgman ve Trebevic dağlarındaki tesisler, oyunlardan sonra kış turizmi için değerlendiriliyor. Yenilenen ve geliştirilen tesisler, Avrupa'nın birçok yerinden gelen turistlere keyifli bir tatil imkanı sunuyor.

  • YARIŞ KIZAĞI PİSTİ AYAĞA KALDIRILACAK

    1984 Saraybosna Kış Olimpiyatları sırasında kullanılan yarış kızağı pisti, 1992'de başlayan savaş nedeniyle atıl durumda kaldı. Trebevic Dağı'ndaki dünyanın en dik ve en hızlısı olarak bilinen pist, şimdilerde grafiti yapan gençler ve doğa yürüyüşü yapanların ilgi odağı durumunda. Hem karayolu hem de Saraybosna'nın merkezindeki teleferik ile kolayca ulaşılan pistin, yeniden işler duruma getirilerek turizmin hizmetine sunulması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

  • SAVAŞIN İZLERİ

    Saraybosna, 1992 ile 1995 arasında yaşanan ve büyük bir Boşnak soykırımına sahne olan savaşın izlerini taşıyor. Başkentin merkezinde ve civarında birçok binada kurşun izleri, kötü hatıraları canlı tutma adına hala korunuyor. Şehrin sokaklarında sık sık bombalamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin unutulmaması adına kan izlerinin resmedildiği "Bosna Gülleri" yer alıyor.

    Savaş sırasında şehre yiyecek, tıbbi malzeme ve giyecek girişinin sağlandığı "Bosna Umut Tüneli", dönemin zor şartlarını gözler önüne seriyor. Hem şehir merkezindeki hem de dağlardaki şehitlikler de Müslümanların mücadelesini yansıtıyor.

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