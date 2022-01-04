SAVAŞIN İZLERİ

Saraybosna, 1992 ile 1995 arasında yaşanan ve büyük bir Boşnak soykırımına sahne olan savaşın izlerini taşıyor. Başkentin merkezinde ve civarında birçok binada kurşun izleri, kötü hatıraları canlı tutma adına hala korunuyor. Şehrin sokaklarında sık sık bombalamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin unutulmaması adına kan izlerinin resmedildiği "Bosna Gülleri" yer alıyor.

Savaş sırasında şehre yiyecek, tıbbi malzeme ve giyecek girişinin sağlandığı "Bosna Umut Tüneli", dönemin zor şartlarını gözler önüne seriyor. Hem şehir merkezindeki hem de dağlardaki şehitlikler de Müslümanların mücadelesini yansıtıyor.