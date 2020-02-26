Balkabağı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Sonbaharın güzel tatlarından olan balkabağıyla yapılacak birçok yemek çeşidi var. Biz bu tarifimizde şifa deposu olan balkabağı çorbası tarifine yer veriyoruz. Tavuk veya et suyuyla hazırlayacağınız bu güzel lezzet için hazırsanız başlayalım.

Balkabağı Çorbası Malzemeler:

5 su bardağı tavuk suyu

1,5 çay kaşığı tuz

4 su bardağı püre haline getirilmiş balkabağı

1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz

1 adet orta boy kuru soğan

½ çay kaşığı kekik

1 diş sarımsak

½ su bardağı krema

5 adet tane karabiber

Balkabağı Çorbası Yapılışı:

Tavuk suyu, bal kabağı püresi, kuru soğan, kekik, tane karabiberi ve ince kıydığınız sarımsağı bir tencere içerisine koyarak kısık ateşte yarım saat boyunca pişirin.

Pişen karışımı ocaktan alın blender yardımıyla tüm malzemeleri pürüzsüz hale getirene kadar karıştırın.

Püre haline getirdiğiniz çorbanızı tekrar ocağa alın.

Yavaşça kremayı ilave edin.

Kısık ateşte 5 dakika pişirmeye devam edin.

Servis edeceğiniz zaman üzerine kıyılmış maydanoz koyabilirsiniz afiyet olsun.