TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe İsmet Kamak getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsmet Kamak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni hocamıza hayırlı olsun." denildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Yusuf Şimşek, 4 Eylül'de takımdan ayrıldığını açıklamıştı.