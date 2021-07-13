Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonu kırmızı-beyazlı ekibin başında tamamlayan Yusuf Şimşek ile 1 yıllığına daha anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yusuf Şimşek yönetimindeki Balıkesirspor 2020-2021 sezonunu 35 puanla 13. sırada tamamlamıştı.