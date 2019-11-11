Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde rutin devriye sırasında jandarma ekipleri zeytinlik alanda kalabalık bir grup fark etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Afganistan, 26 Pakistan, 3 Özbekistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.