Balıkesir ve Düzce'de orman yangını

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Hasanlar köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

REKLAM advertisement1

BALIKESİR

Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgiye göre henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.