Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

DHA'daki habere göre sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

