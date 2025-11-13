Habertürk
        Balıkesir deprem: Sındırgı'da peş peşe korkutan depremler | SON DAKİKA HABERİ

        Sındırgı'da peş peşe korkutan depremler

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. AFAD, Yaşanan depremlerin ilkinin 4.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 07:14 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:23
        Sındırgı'da peş peşe korkutan depremler
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

        DHA'daki habere göre sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        #Balıkesir
