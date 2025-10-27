Balıkesir deprem risk haritası: Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Meydana gelen sarsıntılar, "Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler ve mahalleler riskli?" sorularını gündeme getirdi. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile Balıkesir deprem risk haritası...
AFAD, 27 Ekim Pazartesi günü 22.00 sıralarında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Manisa gibi birçok ilde de hissedildi. Balıkesir'de yaşayan ve depremden etkilenenler, hangi ilçelerin riskli ve hangi mahallelerin daha az riskli olduğunu risk haritasından sorgulayabiliyor. Peki, "Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli, hangi mahalleler az riskli?" İşte detaylar...
BALIKESİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER NERESİ?
Jeoloji mühendislerinin söylemlerine göre Balıkesir'de riskin az olduğu bölgeler NEF'in üst kısımlarıdır. Sütlüce Mahallesi ise en güvenilir yerdir.
BALIKESİR DEPREME DAYANIKSIZ İLÇELER NERESİ?
MTA haritasına göre Balıkesir'in en kötü zeminlerinin olduğu yerler şu şekildedir; Çayırhisar, Plevne, Bahçelievler Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Hotaşlar, Mahmudiye, Aslıhan, Ovaköy, Kepsut, Nusret, Kocaavşar, Gökçeyazı, İvrindi.
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDEN FAY HATTI GEÇİYOR?
Balıkesir'de fay hattı geçen ilçeler şu şekildedir; Kuva-yi Milliye Mahallesi, Paşaalanı, Üçpınar, Ayşebacı.
BALIKESİR'DE KENT MERKEZİNDE ZEMİNİ KÖTÜ MAHALLELER
Bahçelievler Mahallesi, Plevne Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Paşaalanı Mahallesi, Kuva-yi Milliye Mahallesi.
BALIKESİR FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nden başlayan İvrindi-Balya’ya gelen Havran-Balya-Balıkesir fay hattı vardır.
