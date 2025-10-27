AFAD, 27 Ekim Pazartesi günü 22.00 sıralarında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Manisa gibi birçok ilde de hissedildi. Balıkesir'de yaşayan ve depremden etkilenenler, hangi ilçelerin riskli ve hangi mahallelerin daha az riskli olduğunu risk haritasından sorgulayabiliyor. Peki, "Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli, hangi mahalleler az riskli?" İşte detaylar...