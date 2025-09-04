Habertürk
        Balıkesir'de otluk ve ağaçlık alanda yangın

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmaması için yoğun çaba harcıyor

        Giriş: 04.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 05.09.2025 - 06:05
        Balıkesir'de otluk ve ağaçlık alanda yangın
        Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

        MARMARA ADASI'NDA ÇÖPLÜK ALAN YANGINI

        Marmara Adası'nda çöplükte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Marmara Adası Saraylar Yolu Keltepe mevkisinde bulunan çöplükte çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İtfaiye ekiplerinin yanı sıra sivil iş makinelerinin de müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler alevlerden etkilenen alanda soğutma yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        *Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

