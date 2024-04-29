Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Giriş: 29.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:02
Balıkesir'de Mustafa Dağ (42) idaresindeki otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolu Paşaköy Mahallesi mevkisinde Z.A.E. (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile A.B, N.K, İ.B. ve A.A.S. yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Dağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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