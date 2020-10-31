Balık yağı; günlük olarak en sık tüketilen takviyelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Balık dokusundan alınan balık yağı, yapısında Omega 3 yağ asidi, D vitamini ve DHA gibi insan vücudu için son derece önem arz eden maddeleri taşıyan bir besindir. Balık yağının üretim aşamasında genellikle ton balığı, ringa balığı ya da hamsi, uskumru gibi yağlı balıkların gövdesi veya karaciğeri kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere birçok küresel sağlık kuruluşunun da onay verdiği balık yağı; kullanımı tavsiye edilen bir yardımcı kaynaktır.

Balık Yağının faydaları nelerdir?

Balık yağının faydaları arasında çeşitli kalp rahatsızlıkları, kolesterol, depresyon, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB),zayıflamış bağışıklık sistemi, kanser, diyabet, iltihaplanma, eklem iltihabı, iltihabi bağırsak sendromu, AIDS, Alzheimer, göz bozuklukları, sarı nokta hastalığı ve ülser tedavilerine yardımcı olarak kullanılması gelir. Bunlara ilave olarak kilo kaybı, sağlıklı bir hamilelik, doğurganlık ve cilt bakımı (özellikle sedef ve akne) için faydalıdır.

Balık yağı, sağlığa olan faydasını içindeki Docosahexaenoic Acid (DHA) ve Eicosapentaenoic Acid (EPA) gibi omega 3 yağ asitlerine borçludur. Balık yağındaki diğer yağ asitleri Alpha-linolenic Acid (ALA) ve Gamma-linolenic Acid (GLA)’dir. Faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kalbi Hava Kirliliğinin Olumsuz Etkilerinden Korur: Balık yağının hava kirliliğinin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığını kim tahmin edebilirdi ki? 2012 yılında Amerika’da yapılan bir araştırmada; 29 orta yaşlı yetişkinin 4 hafta boyunca her gün 3 gr. balık yağı kullanması istendi ve günde 2 saat boyunca kirli havaya maruz bırakıldılar. Araştırma sonunda balık yağı kullanan grubun plasebo alan gruba göre, daha az negatif etkiye maruz kaldığını tespit edildi. Omega-3 yağ asitleri, kirli havanın kalp ve yağ dokusu üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamaktadır. Ek olarak balık yağı takviyeleri, kalp yetmezliğinden dolayı ölüm riskini azaltabilir, ancak kalp hastalıklarını tam anlamıyla önlemezler.

Balık yağının hava kirliliğinin kalp üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığını kim tahmin edebilirdi ki? 2012 yılında Amerika’da yapılan bir araştırmada; 29 orta yaşlı yetişkinin 4 hafta boyunca her gün 3 gr. balık yağı kullanması istendi ve günde 2 saat boyunca kirli havaya maruz bırakıldılar. Araştırma sonunda balık yağı kullanan grubun plasebo alan gruba göre, daha az negatif etkiye maruz kaldığını tespit edildi. Omega-3 yağ asitleri, kirli havanın kalp ve yağ dokusu üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamaktadır. Ek olarak balık yağı takviyeleri, kalp yetmezliğinden dolayı ölüm riskini azaltabilir, ancak kalp hastalıklarını tam anlamıyla önlemezler. Kireçlenme Olarak Bilinen Osteoartrite Karşı Koruma Sağlar: Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; Omega-3 balık yağı kireçlenme belirtilerini azaltmaktadır. Genetik olarak kireçlenme problemi yaşayan kobay fareleri Omega 3’ten zengin bir diyet ile beslendiklerinde, standart diyet ile beslenen farelere göre kireçlenmenin %50 azaldığı görülmüştür. Eğer eklem ağrısı şikayetiniz varsa, balık yağı hapı kullanarak iyileşme hızınızı arttırabilirsiniz.

Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; Omega-3 balık yağı kireçlenme belirtilerini azaltmaktadır. Genetik olarak kireçlenme problemi yaşayan kobay fareleri Omega 3’ten zengin bir diyet ile beslendiklerinde, standart diyet ile beslenen farelere göre kireçlenmenin %50 azaldığı görülmüştür. Eğer eklem ağrısı şikayetiniz varsa, balık yağı hapı kullanarak iyileşme hızınızı arttırabilirsiniz. Omega 3 içeren balık yağı, kalp dostudur. Kalbi koruyarak kalp ritmini düzenler.

Kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır.

Damarlarda kan akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanı inceltici özelliği vardır.

Hafızayı güçlendirerek unutkanlığa engel olur. Böylece, olası Alzheimer hastalığına engel olur.

Omega 3 sağlıklı nöral yolları oluşturmak için temel teşkil eder. Yeterli Omega 3 yoksa depresyon, bipolar bozukluk ve birçok başka psikolojik rahatsızlıklara yol açar.

Çocuklar için kullanımı oldukça tavsiye edilmektedir; çünkü çocukların zihin gelişiminde son derece etkilidir. Öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar.

Yaşlılıkta görülen göz bozukluğu (maküler dejenerasyonu) görülme oranını azaltır.

Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.

Şeker hastalığının vücutta yarattığı tahribatı onarır.

Ayrıca yaşlanma karşıtı etki sağlar ve güneşin sebep olduğu zararları azaltır

Balık yağında bir başka önemli kriter DHA (Dokosaheksaenoik asit) oranıdır. DHA omega 3 yağ asitlerinden biridir ve beyin, bellek ve göz sağlığı konusunda oldukça önemlidir

Her balık yağının DHA oranı aynı değildir, bu yüzden genellikle DHA oranı yüksek olan balık yağları tercih edilir

Doğurganlık oranını arttırması, sağlıklı hamileliğe ve cilt sağlığına etkileri de bir diğer faydaları arasındadır

Ayrıca göz kuruluğuna ve sedef hastalığına da iyi gelir

Balık yağının içinde bulunan ve en çok bilinen omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra Alfa-linolenik ve Gamma linolenik yağ asidi bulunur

Bu asitler hücre fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur