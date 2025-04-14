Balık tutarken denize düştü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık tutan 65 yaşındaki Enver Gencer, düşerek denizde kayboldu
Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencer (65), kayboldu. Bölgeye gelen dalgıçların başlattığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Olay, saat 15.00 sıraların Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Kayıkla balık tutarken dengesini kaybeden Enver Gencer (65), denize düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren aramalardan sonuç alınamadı. Dalgıçlar denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
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