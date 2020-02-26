Balık köftesi nasıl yapılır? Kızarmış balığı görünce aman kafası olmasın aman kuyruğu olmasın aman kılçığıyla kim uğraşacak diyenlerden misin? Seni unutmadık bol yeşillikle yiyebileceğin kıtır bir balık köftesiyle karşındayız.

Balık köftesi malzemeler:

Balık köftesi yapılışı: