Balık buğulama nasıl yapılır?

Balık buğulama yapmak balığın lezzetinin içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Balıkları kızartmak gibi yöntemler çok yağ çekeceği için bu yöntemle balığı yemek daha az kalori alımınızı sağlayacaktır. Bütün buğulamalar aşağı yukarı bu şekilde yapılacaktır. Biz hamsi buğulama nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağız.

Balık buğulama malzemeler:

1 kilo hamsi

2 soğan

2 domates

2 limon

4-5 dal maydanoz

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Karabiber

2 çay bardağı su

Balık buğulama yapımı:

Hamsileri ayıklayıp bol suda yıkayalım.

Soğan, domates ve limonları ince halkalar şeklinde dilimleyelim.

Maydanozu yaprak yaprak ayıralım.

Hamsileri derin bir kap içerisine alalım.

Karabiber, tuz ve sıvıyağı karıştıralım.

Düztabanlı bir tencere içerisine balıklarımızı yerleştirelim.

2 çay bardağı su ekleyip kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar pişirelim.

Sıcak olarak servis edelim.