Balık çorbası hangi balıklarla yapılır?

Balık çorbası düşünenin aksine yapımı çok basit ve pratik bir çorba çeşididir. Balık çorbası yaparken en iyi kullanabileceğiniz balık levrektir. Kışın bol miktarda levrek bulabilirsiniz. Aynı zamanda kaya balığı gibi bol etli ve iri parçalı balıklar tercih etmelisiniz.

Balık çorbası malzemeleri:



• 1 kilo beyaz etli balık

• 3 adet domates

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• Tuz

• Karabiber

• 1 tutam şeker

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• Kızarmış bayat ekmek



Balık çorbası hazırlanışı:



• Balıklarınızı ayıklayın.

• Ayıkladığınız balıkları üzerini geçecek kadar su koyup kaynamaya alın.

• Haşlamış olduğunuz balıklarının suyunu süzün.

• Balıkları küçük parçalara ayırın.

• Üzerine haşlama suyundan 1 litre alıp ekleyin.

• Bir tava içerisinde zeytinyağını biraz kızdırın.

• Sarımsağı ve küp şeklinde doğradığınız domatesi ilave edip 3-5 dakika kadar soteleyin.

• Bu harcı balık ve suyun olduğu tencereye aktarın.

• Karabiber, tuz ve şekeri ilave edip 10-15 dakika pişin.

• Çorbanızı kızarttığınız bayat ekmeklerle ikram edebilirsiniz.