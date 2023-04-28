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Bot patlayınca kayalıklara tırmanan kuzenlerden biri 30 metreden düştü, diğeri mahsur kaldı

Antalya'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kentte balık avlamak için denize açılanların kullandıkları bot patladı. Bu sırada kıyıya yanaşan 2 kuzen, kayalıklara tırmanmak istedi. Ancak biri 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Giriş: 28.04.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Balık avlamaya çıkan kuzenlerden biri 30 metreden düştü!
Balık avlamaya çıkan kuzenlerden biri 30 metreden düştü!
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DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde, balık avlamak için denize açıldıkları lastik bot patlayınca kıyıya yanaşıp, kayalıklardan tırmanmak isteyen 2 kuzenden biri 30 metreden düşerek yaralandı, diğeri ise mahsur kaldı. Kuzenler, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre Kemer'de dün Mehmet U. (24) ve kuzeni Selahattin U.'nun (33) balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, bir süre sonra patladı.

Phaselis Gizli Koy mevkisinden kıyıya ulaşan Mehmet ve Selahattin U., yola ulaşabilmek için metrelerce yükseklikteki kayalıklardan tırmanmaya başladı. Saat 18.30 sıralarında Selahattin U., 30 metreden aşağıya düşüp yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Mehmet U. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kontrol Bot Timi, 112 Acil Sağlık personelini de yanlarına alarak denizden, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise olay yerine karadan ulaştı. Saat 19.30 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler yaralı Selahattin U.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından sedyeye alınan Selahattin U., Sahil Güvenlik Kontrol botuna taşındı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet U.'yu da mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, botla Alacasu Koyu'na geçti. Burada hazırda bekleyen ambulansa taşınan yaralı Selahattin U., bilinci açık halde Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından vücudunda kırıklar tespit edilen Selahattin U., ileri tetkik ve tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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