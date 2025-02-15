'Baldız' için geri sayım başladı

Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner’in kaleme aldığı, Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, kadrosunda; Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Emel Müftüoğlu, Damla Aslanalp ve Pedro Karami gibi oyuncuları buluşturan 'Baldız' filminin çekimleri tamamlandı.

'Baldız’ın Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimleri, yaklaşık 4 hafta sürdü. 2025 içerisinde gösterime girecek olan filmin kutlama yemeği bir restoranda verildi.

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"ÖLENE KADAR BIRAKMAYACAĞIM" REKLAM Kutlama yemeğinde kameraların karşısına geçen oyuncular, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filmde 'Baldız' karakterini canlandıran Oya Başar; "Ben kaynana oldum, kayınvalide oldum, ilk defa baldız oldum. Şimdi bunu deniyorum. Hepsinin ayrı ayrı düşünceleri, karakterleri oluyor. Aile yapısı içinde çok farklılar. Burada daha farklı bir şey yaptık. Biz severek oynadık. İyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Bir röportajda kendisine yöneltilen, "Oyunculukta emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Oya Başar, sorunun hatırlatılması üzerine "Ölene kadar bırakmayacağım. İşimi yaptığım için o kadar mutluyum ki. Bazı işlerin emekliliği olabilir ama sanatçının çok zordur. Biz sağlığımız elverdiğince oynamaya çalışırız, bundan keyif alırız. Hep demişimdir yaş 68 yolun yarısı eder. Çünkü yaş dediğiniz şey rakamdan ibaret. Önemli olan beynin ve bedenin hissettikleridir" İfadelerini kullandı.

"SANATÇI DOĞDUK SANATÇI OLARAK ÖLMEK İSTERİZ" Oyunculukta yaşın önemli olmadığını vurgulayan Asuman Dabak, Oya Başar’ın sözlerine destek çıktı. Dabak; "Biz sanatımıza aşığız. Dünyaya yeniden gelecek olsan yeniden oyuncu olmak isterdim. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yok. Biz sanatçı doğduk ve sanatçı olarak ölmek isteriz. Biz hancıyız yolcu değiliz" şeklinde konuştu. Filmde rol alan Ayşegül Asar; "Bu kadar usta oyuncuyla bir arada olduğum için kendime şanslı hissediyorum. O kadar keyifli çalıştık ki hiç zorluk çekmedim" dedi.

"TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENMEKTE ZORLANDIM" İlk kez bir sinema projesinde yer alan Pedro Karami; "Bu benim oyuncu olarak ilk işim. Çok sevdim. Türkçeyi öğrenmekte çok zorladım. En çok Hamdi Akan ve Damla yardımcı oldu" diye konuştu. Filmde Türk kızına aşık bir İtalyan erkeği canlandırdığını söyleyen Karami, " Türk kızına âşık oluyorum ve ablası çok zorluyor" diye ekledi. REKLAM Filmde baldızın kız kardeşini canlandıran Damla Aslanalp ise; "Hamdi hoca sayesinde hiç zorlanmadım. Çekimler çok keyifli geçti. Değerli ustalarımızla çalışma fırsatı bulduk" dedi.

SÜRPRİZ KUTLAMA Kutlama yemeğinde sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleşti. 'Baldız' filminin oyuncuları yeni yaşına giren rol arkadaşları Oya Başar'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.