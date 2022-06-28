Balarısı Ahmet vefat etti

Türkiye’de müzikli komedyenliğin öncülüğünü yapan, dünyanın önde gelen ağız armonikası virtüozlarından “Balarısı Ahmet” olarak bilinen Ahmet Faik Şener, İstanbul’da 97 yaşında vefat etti.



Dünyanın önde gelen ağız armonikası virtüozlarından biri olarak kabul edilen, Türkiye’de müzikli komedyenliğin öncülüğünü yapan ve “Balarısı Ahmet” olarak bilinen Ahmet Faik Şener, İstanbul’da vefat etti.

1925’te babasının hakimlik yaptığı Gemlik’te doğan ve 1952’de Hukuk Fakültesi’nden ayrılarak İstanbul’da eğlence sektörüne giren Ahmet Faik Şener bir yandan Raşit el Abed’den armoni dersleri alırken, bir yandan da kurduğu “Balarıları” grubu ile uzun yıllar radyolarda ve gazinolarda kendi icra ettiği müzikler eşliğinde komedyenlik yaptı. Yabancı müziklerden yaptığı uyarlamalar ve “Ahmet, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım” gibi parodileri uzun yıllar gündemde kaldı.

Ahmet Faik Şener (Balarısı Ahmet)

1960’ların sonunda sahne hayatını bırakan Balarısı Ahmet sadece klasik müzik ve ağız armonikası ile ilgilenmeye başladı. 1980’den itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserlerinde solist olarak yeraldı ve armonika ile önce Marcello’nun obua konçertosunu, ardından Malcolm Arnold’un konçertosunu ve Vivaldi, Massenet, Albeniz, Saint- Saens, Enesco gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Ahmet Faik Şener (Balarısı Ahmet) 25. İstanbul Caz Festivali’nde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” aldı.

Batılı klasik müzik eleştirmenlerinin müzikalitesinin armonikanın dünya çapındaki iki isminden, Larry Adler ile Tomy Riley’den üstün olduğunu yazdıkları Balarısı Ahmet’in CD’leri yurt dışında Miami’de Twin Record, Avusturya’da Vienola şirketleri tarafından, Türkiye’de de Kalan Müzik’ten çıktı. İKSV’den 25. İstanbul Caz Festivali’nde “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” alan Balarısı Ahmet, 2014’te Habertürk TV’de besteci Erol Sayan ile birlikte “Tarihin Arka Odası” programına da katılmıştı.

Son yıllarını Balıklı Rum Hastahanesi’nin huzurevinde geçiren Ahmet Faik Şener’in cenazesi perşembe günü öğle namazından sonra Kocamustafapaşa’daki Sünbül Efendi Camii’nden kaldırılacak.