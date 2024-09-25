Bakırköy'de seyir halindeki otomobil yandı
İstanbul Bakırköy'de, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
E.M. idaresindeki otomobil, Florya istikametine seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü aracından indi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, tüm araca yayılan alevleri söndürdü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin aracı çekiciyle kaldırmasının ardından duran trafik akışı normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.